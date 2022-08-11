Son dakika gündem: Iğdır'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Iğdır'da bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın söndürüldü.
Iğdır'da bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Kültür sokaktaki 5 katlı apartmanın çatı katındaki bacada yangın çıktı.
Yangının çatıyı sarması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 daire ile binanın çatısında hasar oluştu.
AA / Bülent Mavzer - Güncel