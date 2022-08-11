Son dakika gündem: Iğdır'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Edinilen son dakika gelişmesine göre Iğdır'da bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın söndürüldü. Iğdır'da bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın söndürüldü. Cumhuriyet Mahallesi Kültür sokaktaki 5 katlı apartmanın çatı katındaki bacada yangın çıktı. Yangının çatıyı sarması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 daire ile binanın çatısında hasar oluştu. Güncel AA / Bülent Mavzer Cumhuriyet Mahallesi Iğdır Güncel Haberler Son Dakika

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