Son dakika gündem: İçişleri: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Son dakika haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren Abluka-31 Operasyonu' kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren Abluka-31 Operasyonu' kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka-31 Operasyonu'nda, 5 Eylül'de Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan bölgesi kırsalında teröristlerle çatışma çıktı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğiyle jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinin yer aldığı çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin silahları da imha edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Nusaybin Mardin Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: İçişleri: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.