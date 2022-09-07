Son dakika gündem: İçişleri: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren Abluka-31 Operasyonu' kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren Abluka-31 Operasyonu' kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka-31 Operasyonu'nda, 5 Eylül'de Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan bölgesi kırsalında teröristlerle çatışma çıktı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğiyle jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinin yer aldığı çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin silahları da imha edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel