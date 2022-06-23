Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili yakalanan kişinin, 'aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını' kabul... - Haberler

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