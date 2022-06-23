Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili yakalanan kişinin, "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul...
AA - Sabri Kesen - Güncel
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili yakalanan kişinin, "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul ettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili yakalanan kişinin, "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul ettiğini açıkladı.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Sabri Kesen - Güncel