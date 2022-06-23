Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili yakalanan kişinin, "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul... - Haberler

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Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili yakalanan kişinin, "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul...

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili yakalanan kişinin, 'aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını' kabul...

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili yakalanan kişinin, "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili yakalanan kişinin, "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul ettiğini açıkladı.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Süleyman Soylu Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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