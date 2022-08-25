Türkiye sabahtan beri bunu konuşuyor! İşte İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni Güncel Haberler Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İbrahim Tatlıses dahil 6 kişinin yaralandığı kazanın detayları ortaya çıktı. Kazanın, yağmurdan kayganlaşan yoldan karşı şeride geçen kamyonun Tatlıses'in bulunduğu minibüsle çarpışmasından dolayı gerçekleştiği öğrenildi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve beraberinde 6 kişinin de yaralandığı kaza ülke gündemine oturdu. Tatlıses'in ölümden döndüğü kazanın detayları ortaya çıktı. KAMYON KARŞI ŞERİDE GEÇEREK MİNÜBÜSE ÇARPTI Kapuz Caddesi'nden saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı kamyonun, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştığı öğrenildi. Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüsün, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı otomobilin ön kısmına çarptığı, kamyon ve minibüsün uçuruma düştüğü belirtildi. KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI Kazada İbrahim Tatlıses, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy, polis memuru Alper Arıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Diğer 3 yaralının kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. DEMET AKALIN, HASTANEYE GELDİ Öte yandan Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, kazada yaralanan İbrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü Bodrum'daki özel hastanede ziyaret etti. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay İbrahim Tatlıses Uğur Yılmaz Bodrum Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Türkiye sabahtan beri bunu konuşuyor! İşte İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.