Son dakika gündem: İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi (1)
Güncel Haberler
Son dakika haberleri... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde şarampole yuvarlandı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde şarampole yuvarlandı. Kazada Tatlıses'in araçta sıkıştığı belirtilirken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tatlısesi kurtarma çalışmalarının sürdüğü, kaza sırasında kızının da yanında olduğu ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel