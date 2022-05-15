HUSUMETLİSİNİN VURDUĞU KÖYLÜ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

BOLU (DHA) - BOLU'da Sabahattin Başaran, ormanlık alanda tartıştığı husumetlisi Sadık K.'nın tabancayla ateş açması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Bolu merkeze bağlı Piroğlu köyü Tekkeler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ormanlık alanda Sabahattin Başaran (37) ile aralarında husumet olduğu öne sürülen Sadık K. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık K, yanındaki tabancayla Sabahattin Başaran'a ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sabahattin Başaran, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sabahattin Başaran, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Sadık K. ise yaklaşık 5 kilometre uzakta üzerinde tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.