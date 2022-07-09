Son dakika gündem: Hırvatistan'ın Pula kentinde orman yangını
AA - Lejla Biogradlija - Güncel
Son dakika gündem haberi... Hırvatistan'ın Adriyatik kıyısındaki Pula kentinde orman yangını çıktı.
Hırvatistan'ın Adriyatik kıyısındaki Pula kentinde orman yangını çıktı.
Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerleri tahliye edildi.
İtfaiye Şefi Dino Kozlevac, basına yaptığı açıklamada, yangında 30 hektarlık alanın kül olduğunu, can kaybı yaşanmadığını söyledi.
Kozlevac, rüzgarın şiddetini azaltmasıyla yangının kontrol altına alındığını belirtti.
AA / Lejla Biogradlija - Güncel