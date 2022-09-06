Son dakika gündem: Hırvatistan Büyükelçiğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı
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Son dakika haberleri... Hırvatistan Büyükelçiğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.
Hırvatistan Büyükelçiğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.
Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararla, Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Mustafa Babür Hızlan merkeze alınırken, bu göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel