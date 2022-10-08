Son dakika gündem: Hindistan'da kamyona çarpan otobüsün alev alması sonucu 12 kişi öldü

Son dakika habere göre YENİ Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde kamyona çarpan otobüsün alev alması sonucu biri çocuk 12 kişi hayatını kaybetti.

YENİ Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde kamyona çarpan otobüsün alev alması sonucu biri çocuk 12 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet yetkililerinden Amol Tambe, AA muhabirine, Maharaştra'nın Nashik bölgesinde otobüsün kamyona çarparak alev aldığını söyledi.

Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Tambe, ölümlerin büyük bir kısmına yangının neden olduğunu kaydetti.

Tambe, kurtarılan 30'dan fazla kişiden bazılarının yaralı olduğunu ve tedavi altına alındıklarını ifade etti.

Diğer yandan, Nashik Afet Önleme Birimi'nden bir yetkili de yaralı sayısının 27'den fazla olduğunu söyledi.

Başbakan Narendra Modi, yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla aynı hisleri paylaştığını belirtti.

Yaralılara acil şifa dileyen Modi, yangından etkilenenlere gereken desteğin sağlandığını, yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yaralılara tazminat ödeneceğini açıkladı.

Bu arada yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.