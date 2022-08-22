Son dakika gündem: Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk öldü Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden Ağci Çiçek (15), hayatını kaybetti. DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden Ağci Çiçek (15), hayatını kaybetti. Çermik ilçesine bağlı kırsal İkiçeltik Mahallesi'nde dün merada hayvanlarını otlatan Ağci Çiçek'in üzerine yıldırım isabet etti. Bölgeye gelen köylüler, Çiçek'i yerde hareketsiz gördü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Çiçek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiçek'in cansız bedeni, otopsi için Çermik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Ağci Çiçek'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Çermik Güncel Haberler Son Dakika

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