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Son dakika gündem: Hayrabolu'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

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Son dakika gündem: Hayrabolu'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Hayrabolu ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hayrabolu ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir halindeki saman yüklü kamyon, Malkara Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kamyonun kasasından yükselen dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, itfaiye ekipleri ve Hayrabolu Belediyesinin iş makinelerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel

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