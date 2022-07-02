Son dakika gündem: Hakkari'de kaçakçılık olayına müdahale eden Teğmen, Barazgir Çayı'na düşerek şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Derecik/ Hakkari bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Halis Keskin, Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştur" denildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "02 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkari bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Halis Keskin, Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.