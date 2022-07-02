Son dakika gündem: Hakkari'de kaçakçılık olayına müdahale eden Teğmen, Barazgir Çayı'na düşerek şehit oldu
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Son dakika haberler: MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Derecik/Hakkari bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Halis Keskin, Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştur" denildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Derecik/ Hakkari bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Halis Keskin, Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştur" denildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "02 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkari bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Halis Keskin, Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kaydedildi.AKAR VE GÜLER'DEN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Keskin için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 2 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.