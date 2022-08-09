Son dakika gündem: Gerede'de evin çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Son dakika haberleri: Bolu'nun Gerede ilçesinde inşaat halindeki evin çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Bolu'nun Gerede ilçesinde inşaat halindeki evin çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yunuslar köyünde Gazi Y'ye ait inşaat halindeki evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Yangında küçük çapta hasar meydana geldi.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel