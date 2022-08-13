Son dakika gündem: Gece kulübü önündeki cinayet kamerada

BURSA'da gece kulübünde taşkınlık yapınca dışarı çıkarılan 2 kişinin arkadaşları, olayın ardından pusu kurup, sabaha karşı patronunun otomobilini almaya gelen Emir Çelik'e (26) ateş açtı. Çelik hayatını kaybetti, İzmir'e kaçtığı belirlenen, aralarında V.K. (26), A.Y. (35) ve Y.A.'nın (26) olduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Salı günü saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde gece kulübüne eğlenmeye gelen C.Y. (28) ile Y.A. (38), taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle işletmeci M.S. ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Dışarıda görevlilerle tartışıp olay yerinden ayrılan C.Y. ve Y.A., durumu arkadaşları V.K., A.Y. ve G.Y.'ye söyledi. Bunun üzerine V.K., A.Y. ve G.Y. kendilerine ait otomobile binip kulübe gitti. Dışarıda bekleyen şüpheliler, mekanın kapanmasının ardından patronunun otomobilini almaya gelen Emir Çelik'e ateş edip kaçtı. Yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Çelik, çarşamba günü Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin otomobille gelip hareket halindeyken ateş açtıkları, Emir Çelik'i vurdukları ve olay yerinden kaçtıkları görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.