Son dakika gündem: Gaziantep Valisi Gül: "(Nizip'teki kaza) İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2...
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Son dakika habere göre Gaziantep Valisi Gül: "(Nizip'teki kaza) İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var."
Gaziantep Valisi Gül: "(Nizip'teki kaza) İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var."
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel