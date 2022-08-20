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Son dakika gündem: Gaziantep Valisi Gül: "(Nizip'teki kaza) İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2...

Son dakika gündem: Gaziantep Valisi Gül: '(Nizip'teki kaza) İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2...

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Son dakika habere göre Gaziantep Valisi Gül: "(Nizip'teki kaza) İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var."

Gaziantep Valisi Gül: "(Nizip'teki kaza) İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var."

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

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