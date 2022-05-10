Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haberler

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Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi

AA - Güncel
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Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından farklı tarihlerde kaydedilen trafik kazaları yer aldı.

Görüntülerde, Gatem Kavşağı'nda kontrolden çıkan aracın önce refüje, ardından kaldırıma çarptıktan sora devrilmesi, Gazikent Mahallesi'nde kavşağa kontrolsüz giren otomobilin başka araca çarpma anı yer alıyor.

Kamera kayıtlarında, Çıksorut Mahallesi'nde motosikletin yayaya çarpası ve bir süre sürükleme görüntüsü de bulunuyor.

Trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle meydana gelen kazalara ilişkin görüntülerin sonunda, "Trafik kurallarına saygı, insanlığa saygıdır. Yayaya yol verelim saygılı olalım. Dikkat, sabır, kural, lütfen dikkatle, sabırla, kurallara uyalım." mesajı verildi.

AA / Güncel

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