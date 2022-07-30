Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 3 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 3 GÖZALTI

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından uyuşturucu bulunduğu saptanan bir ev ile işyerine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; 2 kilo 125 gram metamfetamin, 1400 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler Son Dakika

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