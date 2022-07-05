Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; 18 GÖZALTI Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. GAZİANTEP'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan çok sayıda şüpheliyi belirledi. Harekete geçen ekipler, 5 adrese operasyon düzenledi. 18 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda; 115 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler Son Dakika

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