Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; 18 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; 18 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan çok sayıda şüpheliyi belirledi. Harekete geçen ekipler, 5 adrese operasyon düzenledi. 18 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda; 115 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title