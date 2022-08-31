Son dakika gündem: Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Okan Coşkun Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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