Son dakika gündem: Gaziantep'te kazalar kamerada - Haberler

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Son dakika gündem: Gaziantep'te kazalar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Son dakika gündem: Gaziantep'te kazalar kamerada

Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, son zamanlarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

GAZİANTEP'te, son zamanlarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulu KGYS kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı. Yaralamalı ve maddi hasarla sonuçlanan kazaların genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü. Kameralara yansıyan bir kazada; iki motosikletin çarpışması ile aralarında çocukların da bulunduğu bazı kişilerin yaralandığı görüldü. Bir başka kazada ise otomobilin, tramvay hattına girerek, bir süre ilerlemesi dikkati çekti.İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri, 'Trafik kuralları bizi, hayata ve sevdiklerimize bağlar' notuyla paylaşarak, sürücü ve yayalara kurallara uyma çağrısı yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler Son Dakika

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