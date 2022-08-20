Son dakika gündem: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü, 31 yaralı (14)

GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: 15 ÖLÜ, 31 YARALI

Gaziantep Valiliği, otoyolda meydana gelen kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralı 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi;"20.08.2022 tarihinde Gaziantep-Nizip Otoban yolunda, Nizip'e 10 kilometre kala bir binek aracın uçuruma yuvarlanması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Trafik kazasına müdahalede bulunan itfaiye, 112 ambulans ve polis araçları ile olay anında orada bulunan İhlas Haber Ajansı haber ekibine ait aracın emniyet şeridinde bekledikleri esnada kaza yerine 400 metre mesafeden zikzaklar çizerek 150 metre kala devrilen yolcu otobüsünün kayarak araçlara çarpması sonucu ikinci bir kaza daha meydana gelmiştir. Kazalarda toplamda 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli, 2 ajans muhabiri ve 7 yolcu olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanarak Nizip ve Gaziantep'te bulunan çeşitli hastanelere kaldırılmıştır. Olaya 15 adet ambulans, 1 UMKE timi ve 48 personel müdahalede bulunmuştur. Saat 19.15 itibariyle yaralanan vatandaşlarımızdan 6'sının durumu ciddiyetini korurken 12 vatandaşımızın tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. Kazanın meydana gelişi ile ilgili soruşturma sürmektedir."