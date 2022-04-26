Son dakika gündem: Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ve araştırma yapan ekipler, kimliğini tespit ettikleri 9 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Fırat Özdemir - Güncel