Son dakika gündem: Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika gündem: Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Son dakika gündem: Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ve araştırma yapan ekipler, kimliğini tespit ettikleri 9 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Haberler

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