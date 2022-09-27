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GAZİANTEP - Hastane kantininden silahlı yağma kameralara yansıdı

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Gaziantep'te iki kişinin hastane kantininden silahlı yağma yapması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Gaziantep'te iki kişinin hastane kantininden silahlı yağma yapması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hastanenin kantininde meydana gelen silahla yağma olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çarşı ve mahalle bekçileri, tespit ettikleri şüpheliler T.B.Y. ile B.Y'yi olayda kullandıkları kurusıkı tabanca, kesici alet ve yağma edilen parayla yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir şüphelinin duvardan atlayıp kantine girmesi ve kantin sorumlusunu darbetmesi ayrıca şüphelilerin kasadan paraları alıp kaçmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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