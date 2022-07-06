Son dakika gündem: Gaziantep'te bir kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gaziantep'te bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Teyfik D. ile avukatı katıldı. Sanık, maktulle tartıştığında kadının elinde bıçak olduğunu, kendisinin de yaralandığını daha sonra şuurunu kaybettiğini, öldürme olayını gerçekleştirmediğini öne sürdü. Cumhuriyet savcısı olay günü maktulün sanığın aracına bindiği, daha sonra ikili arasında çıkan tartışmanın ardından aracındaki bıçakla öldürdüğünü belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Teyfik D'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. İndirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden heyet, sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde 16 Kasım 2021'de Nesli Kaya arazide bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili kamera kayıtlarında yapılan incelemede aracına bindiği belirlenen Teyfik D. gözaltına alınmıştı. AA / Adsız Günebakan - Güncel Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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