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Son dakika gündem: Gaziantep Adliyesi'nde görev dağılımı yapıldı

Son dakika gündem: Gaziantep Adliyesi'nde görev dağılımı yapıldı

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Son dakika gündem haberine göre Gaziantep Adliyesi'nde ağır ceza mahkemesi başkanlarının görev yerleri belirlendi.

Gaziantep Adliyesi'nde ağır ceza mahkemesi başkanlarının görev yerleri belirlendi.

Hakimler Savcılar Kurulunun müstemir yetki kararnamesi kapsamında daha önce 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Fikret Ataç, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi Başkanı oldu. 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 2. Sulh Ceza Hakimi Yunus Emre Oral atandı.

Yaz kararnamesi ile Gaziantep'e tayin olan Serkan Harmankaya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Murat Akaslan 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı oldu.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

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