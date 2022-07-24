Son dakika gündem: Fransa'da Gironde'deki yangınlar, 12. gününde halen sürüyor
AA - Alaattin Doğru - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberine göre Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz'da başlayan yangınlar halen devam ediyor.
Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz'da başlayan yangınlar halen devam ediyor.
Franceblue'nun haberine göre, 12 gün önce başlayan yangınlardan La Teste-de-Buch bölgesindeki yangın ilerlemeyi durdurdu ancak henüz kontrol altına alınamadı.
İtfaiyecilerin Landiras bölgesindeki yangın ile aktif mücadelesi sürüyor.
La Teste-de-Buch yangını nedeniyle tahliye edilenlerin tamamı, Landiras yangını sebebiyle tahliye edilenlerin az bir kısmı evlerine dönebildi.
Toplamda 36 bin 750 kişinin tahliye edilmesine yol açan 2 yangın, 12 günde 21 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül etti.
AA / Alaattin Doğru - Güncel