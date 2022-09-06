Son dakika gündem: Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı Güncel Haberler Son dakika haber: İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakınını ziyaret etmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gözaltına alındı. İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakınını ziyaret etmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gözaltına alındı. Bolu'daki cezaevinde yatan bir yakınını ziyarete gelen Emin A'nın yapılan kimlik sorgusunda, İstanbul'daki cinayete ilişkin "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi. Bunun üzerine cezaevi yetkilileri polise haber verdi. Gözaltına alınan Emin A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemlerin ardından Bolu'daki cezaevine teslim edilecek. Güncel Kaynak: AA / Zafer Göder İstanbul Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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