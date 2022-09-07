Son dakika gündem: Filistin Başbakanı Iştiyye ve batılı diplomatlar, İsrail'in 6 STK'yi kapatma kararını reddetti

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve 16 batı ülkesinden diplomatlar, İsrail'in, Filistin'deki 6 sivil toplum kuruluşunun (STK) kapatılması yönünde aldığı kararı tanımadıklarını bildirdi.

İnsan hakları örgütü Ed-Damir'den yapılan açıklamada, Iştiyye ve 16 batı ülkesinden diplomatların Damir'in Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki merkezinde basın toplantısı düzenledikleri belirtildi.

Filistinli tutukluların koşullarını ve insan hakları ihlallerini takip eden örgütün açıklamasında, "İsrail'in yaklaşık 2 hafta önce 6 sivil toplum kuruluşuyla birlikte vakfın ofisini kapatma kararının kırılması adına Başbakan Iştiyye ve batılı 16 ülke diplomatıyla Filistin'de çalışan uluslararası insan hakları örgütleri üyeleri merkezi ziyaret etmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği ve üyelerin yanı sıra aynı düşüncede olan ülkelerin, Ramallah'taki Damir örgütünün yeniden açılışı için hazır oldukları vurgulandı.

Iştiyye'nin, buradaki konuşmasında, "İşgal güçlerinin uygulamaları bizim için gayrimeşru, yasa dışı ve geçersizdir." ifadesini kullandığı ve Damir ile diğer sivil toplum kuruluşlarının kapatılması kararını reddettiklerini söylediği bildirildi.

Açıklamada, toplantıya, aralarında Brezilya, İrlanda, Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika, Malta, İspanya, İtalya, Norveç, Meksika, Kanada ve Şili'nin bulunduğu 16 ülkeden diplomat ve temsilcilerin katıldığına işaret edilerek, Filistin'deki Avrupa Birliği Temsilcisi Ofisi'nin " Filistin'de sivil toplumu desteklediği, Filistin örgütlerinin kapatılma kararını reddettiği" kaydedildi.

Bu kurumların Filistin kentlerinin merkezinde olduğunu belirten Iştiyye'nin de söz konusu kurumlara Filistin devleti tarafından çalışma ruhsatı verildiğine ve bunların ülke hukuku çerçevesinde faaliyet gösterdiğine dikkati çektiği aktarıldı.

İsrail, Filistinli 7 STK'nin kapısına mühür vurdu

İsrail ordusu 18 Ağustos'ta, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El-Bire kentlerinde 7 Filistinli STK'nin ofislerini "terör örgütü listesine alındıkları" gerekçesiyle basmış ve bu kurumların kapılarına mühür vurmuştu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, STK'lerin İsrail'de terör örgütü kabul edilen Filistin Halk Kurtuluş Cephesi adına faaliyet yürüttüğü, finansman ve eleman sağladığı gerekçesiyle kapatıldığı belirtilmişti.

Bu kurumlar, Damir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Ağı, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketi Filistin Şubesi. Ayrıca daha önceden listeye alınmamış ancak hakkında kapatma kararı bulunan Sağlık İşleri Komitelerinin ofisleri de basıldı.

İsrail yeterli delil sunamadı

İsrail Adalet Bakanlığı, Ekim 2021'de uluslararası itirazlara rağmen 6 Filistinli STK'yi Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne finansman sağladıkları gerekçesiyle "terör örgütü" ilan etmişti.

Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, İsveç, Hollanda, İtalya ve İrlanda, İsrail'in söz konusu kuruluşlar hakkında ileri sürdüğü terör suçlamasında yeterli delil sunamadığını belirterek, 6 Filistinli STK'ye mali destek sağlamaya devam edeceklerini açıklamıştı.