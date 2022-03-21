Son dakika gündem: Eyüpsultan'da okulda baygınlık geçirerek başının üstüne düşen kız öğrenci hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika gündem: Eyüpsultan'da okulda baygınlık geçirerek başının üstüne düşen kız öğrenci hayatını kaybetti

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Son dakika gündem: Eyüpsultan'da okulda baygınlık geçirerek başının üstüne düşen kız öğrenci hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Eyüpsultan'da öğrenim gördüğü ortaokulda baygınlık geçirerek, başının üstüne düşen 12 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eyüpsultan'da öğrenim gördüğü ortaokulda baygınlık geçirerek, başının üstüne düşen 12 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda öğrenim gören Z. D. (12) arkadaşlarıyla merdivenlerden çıktı ve bir pencere kenarında dinlenirken henüz belirlenemeyen bir nedenle baygınlık geçirdi. Başının üzerine düşen küçük kız, okuldakilerin haber vermesi üzerine Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Z. D, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Eyüpsultan, Güncel, Haberler

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