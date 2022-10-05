Son dakika gündem: Eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist, patlayıcıların durumunu 'emoji'yle bildirmiş

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan PKK'lı terörist B.

Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan PKK'lı terörist B.K'nin 31 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmasıyla ilgili gerekçeli kararda, sanığın patlayıcının durumuyla ilgili sözde terör örgütü yöneticisine "emoji" ile bilgi verdiği anlatıldı.

Sarıçam ilçesinde 2020'de yakalanan ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince bu yıl 10 Haziran'da, "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 31 yıl 1 ay 15 gün ve 120 bin lira adli para cezasına çarptırılan B.K. hakkındaki gerekçeli karar yazıldı.

Müşteki ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi ve ifadelerin bulunduğu 60 sayfalık kararda, PKK/ Ypg'li terörist B.K'nin sızma, suikast, sabotaj ve bomba yapımı eğitimleri aldığı, metropollerde bombalı eylem yapan sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği, sahte kimlik taşıdığı ve örgüte 2013'te katıldığı belirtildi.

B.K'nin PKK/YPG'nin sözde lider kadrosunda bulunan sözde üst düzey yöneticilerinin talimatıyla Türkiye'de bombalı eylemler yapması için görevlendirildiği bilgisine yer verilen kararda, sanık ve sözde örgüt yöneticisi Y.S'nin Facebook Messenger uygulaması üzerinden patlayıcının durumuyla ilgili yazışma yaptığı anlatıldı.

Kararda, B.K. ve Y.S'nin daha önceden aralarında şifreli konuşma yapmak için anlaştıkları bildirilen kararda, "B.K'nin Suriye'de bulunan örgüt yöneticisi Y.S. ile gizliliğe riayet ederek örgütsel görüşmeler yaptığı ve Sarıçam ilçesindeki gömülü patlayıcıların durumunu 'açık el' emojisi göndererek soran örgüt mensubu Y.S'ye 'kalpli öpücük' emojisi yollayarak patlayıcı maddelerin bulunduğu yerden çıkarılacağı mesajını verdiği, terörist Y.S'den ise 2 adet 'tamam' anlamına gelen emoji aldığı belirlenerek, sanığın ses getirici sansasyonel eylemler yapma amacında olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kararda sanığın Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü çevresinde 9 ve 12 Ağustos 2020'de keşif yaptığı, çözümlenen güvenlik kamerası görüntü kayıtlarına göre B.K'nin "ağır adımlarla, etrafına detaylı bir şekilde bakarak hareket ettiği" bilgisine yer verildi.

Kendisini taşıyan taksiciye "fayans ustası" olduğunu söylemiş

Kararda tanık sıfatıyla ifadesine yer verilen ticari taksi sürücüsü H.D, terörist B.K'yi fotoğraftan teşhis ettiğini belirterek, "14 Ağustos 2020'de sırt çantalı olarak bekleyen kişi beni tesadüfen durdurdu. Bu kişi bana Karaömerli Mahallesi'ne gideceğini söyledi. O istikamete doğru giderken kendisiyle konuşmaya başladık. Düzgün bir şekilde Türkçe konuşabiliyordu. Bana Suriyeli olduğunu ve adının 'Haco' olduğunu söyledi. Ayrıca fayans ustası olduğunu belirterek Karaömerli'ye ev inşaatına çalışmak amacıyla gittiğini söyledi." ifadesini kullandı.

Sanığın kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı, dosyanın diğer sanıkları M.E, M.C, M.Z.A, M.M. A.K, M.A.A'nın yardımıyla ülke içinde nakil yoluyla seyahat ederek 7 Ağustos 2020'de Adana'ya ulaştığı, burada şüpheli S.C. ile irtibata geçip 7-13 Ağustos'ta S.C'nin evinde saklandığı anlatılan kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Bombalı eylem yapmayı planlayan B.K'nin, Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü çevresinde 9 ve 12 Ağustos 2020'de keşif yaptığı, keşif sonrasında S.C'nin evine gittiği, S.C'nin deşifre olmamak için ikametinden ayrıldığı ve merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde barınma ve gizlenme için yeni bir ev kiraladığı, 14 Ağustos'ta da B.K'nin toplu taşıma aracı ve ticari taksiyle bomba malzemelerinin gömülü olduğu Sarıçam ilçesindeki bölgeye gittiği, bombalı eylemleri aktif hale getirmek için son hazırlıklarını yaptığı, bölgede otostop yaparken yakalandığı, zanlının sırt çantasından Sarıçam'daki araziye gömülen alandan ve bir adresten toplam 35 kilo 650 gram TNT ele geçirildiği, bu anlatımlar ışığında sanığın terör örgütü PKK/YGG'nin emir ve talimatlarına uyduğu dikkate alınarak B.K'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından cezalandırılmasına karar verilmiştir."

İçişleri Bakanlığından 15 Ağustos 2020'de yapılan açıklamada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki PKK/YGP'ii terörist B.K'nin 35 kilo 650 gram patlayıcı ile Adana'da yakalandığı bildirilmişti. Soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alınmış, sanıklar hakkında 15'er yıldan 32 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 10 Haziran'da Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada B.K. 31 yıl 1 ay 15 gün, diğer 8 sanıktan 3'ü 1 yıl 13'er ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Mahkeme heyeti 5 sanığın ise beraatına karar vermişti.