Son dakika gündem: Eskişehir'de kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Eskişehir'de kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Eskişehir'de kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber... Eskişehir'in Alpu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

ALPU, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Ali T. yönetimindeki 34 BG 7646 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait kamyon, Kemalpaşa Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bisikletiyle giden İbrahim Meher'e (67) çarptı.

Kazada, bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Meher'in cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Alpu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title