Son dakika gündem: Eskişehir'de kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

Son dakika gündem: Eskişehir'de kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika haber... Eskişehir'in Alpu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
ALPU, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Ali T. yönetimindeki 34 BG 7646 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait kamyon, Kemalpaşa Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bisikletiyle giden İbrahim Meher'e (67) çarptı.
Kazada, bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Meher'in cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
AA / Emrah Yaşar - Güncel