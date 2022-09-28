Son dakika gündem: Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacaşehir Mahallesi yakınında kazı yaptıkları öne sürülen 3 kişiyi yakaladı. Ekipler, kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Odunpazarı Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

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