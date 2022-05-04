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Son dakika gündem: Eskişehir'de bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika gündem: Eskişehir'de bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi

Son dakika gündem haberi... Eskişehir'in İnönü ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Oklubalı Mahallesi'nde yaşayan Yahya Fidan'a ait iki katlı binanın üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında daire ve tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın olayı ile ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Oklubalı, Yangın, Güncel, Haberler

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