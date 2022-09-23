Son dakika gündem: Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, Yakutiye ilçesindeki bir çiftlik evine operasyon düzenledi. Evdeki aramada, hassas terazinin yanı sıra 4 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / İlhami Erkılıç Cumhuriyet Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

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