Son dakika gündem: Erzurum'da 2 öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye yakalama kararı çıkarıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da otomobili ile yolun karşısına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümüne sebep olduğu ileri sürülen sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Erzurum-Çat kara yolunda, önceki gün yolun karşısına geçmeye çalışan Nezahat Tanas (24) ile arkadaşı Zeynep Bağrıyanık'a (22) otomobili ile çarparak hayatını kaybetmelerine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen O.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca bu karara yapılan itiraz üzerine O.K. hakkında mahkemece tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Olay

Erzurum-Çat kara yolunda iki gün önce yolun karşısına geçmeye çalışırken O.K. idaresindeki 25 AP 901 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden Nezahat Tanas ile arkadaşı Zeynep Bağrıyanık tedavi gördükleri hastanede vefat etmişti.

Tanas'ın cenazesi dün, Bağrıyanık'ın cenazesi ise bugün Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.