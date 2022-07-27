Son dakika gündem: Erzincan'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika gündem: Erzincan'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Son dakika gündem: Erzincan'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Erzincan'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Erzincan'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde bazı iş yeri ve ikametlerin kapılarının kırılarak eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesi ve araştırmalar sonucu hırsızlıklara G.A'nın karıştığı belirlendi.

Yakalanan G.A'nın hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından poliste çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Erzincan Güncel Haberler Son Dakika

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