Son dakika gündem: EPDK'da yapılan atamalar, Resmi Gazete'de Son dakika haberi: ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, EPDK 2'nci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli, EPDK üyeliklerine ise Muhammed Mustafa İzgeç ve İbrahim Tan atandı. Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Güncel Haberler Son Dakika

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