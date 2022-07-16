Son dakika gündem: EPDK'da yapılan atamalar, Resmi Gazete'de - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: EPDK'da yapılan atamalar, Resmi Gazete'de

Demirören Haber Ajansı - Umutcan Ören - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: EPDK'da yapılan atamalar, Resmi Gazete'de

Son dakika haberi: ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, EPDK 2'nci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli, EPDK üyeliklerine ise Muhammed Mustafa İzgeç ve İbrahim Tan atandı. Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title