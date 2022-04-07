Son dakika gündem: ELAZIĞ'DA KURT SÜRÜSÜ KAMERADA - Haberler

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Son dakika gündem: ELAZIĞ'DA KURT SÜRÜSÜ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde çay kenarından geçen 5 kurt cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde çay kenarından geçen 5 kurt cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Maden ilçesinde dün çay kenarına inen 5 kurt, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kendilerini çeken kişinin çıkardığı sesler üzerine kurt sürüsü, hızla tepeye çıkarak gözden kayboldu.

Son dakika gündem: ELAZIĞ'DA KURT SÜRÜSÜ KAMERADA

Son dakika gündem: ELAZIĞ'DA KURT SÜRÜSÜ KAMERADA

Son dakika gündem: ELAZIĞ'DA KURT SÜRÜSÜ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Maden, Güncel, Haberler

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