Son dakika gündem: Elazığ'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

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Son dakika gündem: Elazığ'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika gündem: Elazığ'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri... ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolu Çaybağı köyü kavşağında meydana geldi. Cafer Çiftçi yönetimindeki 23 T 5517 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yapı malzemeleri taşıyan kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki yapı malzemeleri yola saçıldı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Çiftçi ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Cafer Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma pols tarafından sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Özdemir - Güncel

Kovancılar Tragger Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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