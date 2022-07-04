Son dakika gündem: Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber... Elazığ'da ağaçlık alanda yangın çıktı. Elazığ'da ağaçlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Harput Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. AA / Suat Öztürk - Güncel Harput Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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