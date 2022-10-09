Son dakika gündem: Edirne'de uyuşturucuyla yakalan şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'de, otomobilinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de, otomobilinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, denetim çalışması yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri otomobili Çavuşbey Mahallesi'nde durdurdu. Şüpheli A.P'nin otomobilinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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