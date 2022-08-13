Son dakika gündem: EDİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 6 TUTUKLAMA Son dakika gündem haberi: EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonlarda belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Aramalarda, 1304,9 gram esrar, 1,74 gram skunk, 586,8 gram metamfetamin, 9120 gram kokain, 22 kök Hint keneviri ile uyuşturucu satışından elde edilen 1720 Tl, 340 euro, 100 Bulgar levası, 120 Romanya leyi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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