Son dakika gündem: Edirne'de polis tırda bir kilogram kokain ele geçirdi - Haberler

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Son dakika gündem: Edirne'de polis tırda bir kilogram kokain ele geçirdi

AA - Salih Baran - Güncel
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Son dakika gündem: Edirne'de polis tırda bir kilogram kokain ele geçirdi

Son dakika gündem haberine göre Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tırda yapılan aramada bir kilogram kokain ve 31 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tırda yapılan aramada bir kilogram kokain ve 31 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine otoban gişelerinde operasyon düzenlemek amacıyla tertibat aldı.

Ü.B.Ü. idaresindeki tır gişelerde durduruldu.

Araçta yapılan aramada bir kilogram kokain ve 31 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Sürücü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Edirne'de polis tırda bir kilogram kokain ele geçirdi

Son dakika gündem: Edirne'de polis tırda bir kilogram kokain ele geçirdi

AA / Salih Baran - Güncel

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kenevir, Kokain, Güncel, Haberler

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