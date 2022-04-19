Son dakika gündem: Edirne'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika gündem: Edirne'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Son dakika gündem: Edirne'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haber... Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Nuran Sansar (59) idaresindeki 22 FM 225 plakalı otomobil ile C.E'nin (40) kullandığı plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Kılıçköy girişinde çarpıştı.

Kaza nedeniyle C.E'nin kullandığı otomobil yanmaya başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, Nuran Sansar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından yanmaya başlayan aracından yaralı halde çıkan C.E. ise sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA / İlker Gürel - Güncel

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