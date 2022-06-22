Son dakika gündem: Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Son dakika haberler: Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Yıldırım Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi.
Evin bahçesinde yapılan aramada 32 kök Hint keneviri ve 4 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Olayla ilgili ev sahibi A.Ö. gözaltına alındı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel