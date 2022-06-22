Son dakika gündem: Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı Son dakika haberler: Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Yıldırım Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Evin bahçesinde yapılan aramada 32 kök Hint keneviri ve 4 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi A.Ö. gözaltına alındı. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.