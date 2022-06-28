Son dakika gündem: Düzce'de sel bilançosu; otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı

DÜZCE'de etkili olan sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve çiftlikleri su bastı. Bazı yollara ulaşım sağlanamazken, köydeki otel inşaatı da kısmen çöktü. Sel sularına karışan içme suyu ana hattı nedeniyle ise su kesintisi yaşanıyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "En geç yarın akşama kadar şehre su vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Düzce'de gece saatlerinde etkili olan sağanak, birçok bölgede hasara neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Gölyaka ilçesindeki tavuk kümesi de sular altında kaldı, 180 bin civciv öldü. Kümesin sorumlusu Ercan Arı, "Dere yatağı yön değiştirerek, direkt kümese doğru akmaya başladı. Yarım saat içinde de kümes komple sular altında kaldı. 370 bin hayvanımız vardı, alt katlardaki 180 bin hayvan telef oldu. Şu anda üst kattaki hayvanları yaşatmaya çalışıyoruz. 'Yağmur devam etmesin' diye dua ediyoruz" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, tüm imkanların seferber edildiğini söyleyerek, "İlk işimiz kente su vermek. En geç yarın akşama kadar şehre su vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.