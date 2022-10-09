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Son dakika gündem: Düzce'de aranan zanlıların adresinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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Son dakika gündem: Düzce'de aranan zanlıların adresinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Son dakika haberler... Düzce'de çeşitli suçlardan aranan ve adreslerinde uyuşturucu ile silah ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

Düzce'de çeşitli suçlardan aranan ve adreslerinde uyuşturucu ile silah ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan S.B ve H.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 2'si kurusıkı 3 tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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