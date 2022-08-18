Son dakika gündem: "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Edirne'de sahnelenecek Son dakika haberleri... Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamyon Tiyatro Projesi'nin "Yürüyen Tiyatro" etkinlik programı kapsamında "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Edirne'de sahnelenecek. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamyon Tiyatro Projesi'nin "Yürüyen Tiyatro" etkinlik programı kapsamında "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Edirne'de sahnelenecek. Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı olan 50 dakikalık tiyatro oyunu 25 Ağustos akşamı 20.30'da başlayacak. Yazarlığını ve yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı, "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyununda, meddah rolünde Sezai Yılmaz yer alıyor. Oyun, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'nın Karaağaç Mahallesi'ndeki işletmesinde ücretsiz sahnelenecek. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Devlet Tiyatroları Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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