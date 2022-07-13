Son dakika gündem: Düğünde 'halay' kavgası, hastane önünde devam etti: 5 yaralı (2) - Haberler

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Son dakika gündem: Düğünde 'halay' kavgası, hastane önünde devam etti: 5 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Can Çelik - Güncel
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Son dakika gündem: Düğünde 'halay' kavgası, hastane önünde devam etti: 5 yaralı (2)

Son dakika haberine göre BOĞAZI SIKILAN DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU Adana'da düğünde halay sırası nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 5 kişinin kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde karşılaşan iki grup bir kez daha kavga etti.

BOĞAZI SIKILAN DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU

Adana'da düğünde halay sırası nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 5 kişinin kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde karşılaşan iki grup bir kez daha kavga etti. yaşanan kargaşa polisin müdahalesiyle son buldu. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada yaşanan arbede sırasında bir doktorun da darbedildiği belirtildi. Açıklamada, "Akşam saatlerinde hastanemizin acil servisinde yaşanan iki grubun kavgasında, Çocuk Acil Servisi'nde de görevli bir doktorumuz olay sırasında kavgaya karışan biri tarafından boğazı sıkılmak suretiyle darbedilmiştir. Görevli doktor arkadaşımız emniyet birimlerine şikayetçi olmuştur. Sağlıkta şiddetin son bulması dileğiyle doktor arkadaşımız nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

Çukurova Üniversitesi kavga Adana Güncel Haberler Son Dakika

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