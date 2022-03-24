Son dakika gündem: Diyarbakır'da sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi - Haberler

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Son dakika gündem: Diyarbakır'da sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi

AA - Ahmet Kaplan - Güncel
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Son dakika gündem: Diyarbakır'da sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi

Son dakika gündem haberi: Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu güzergahında bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika gündem: Diyarbakır'da sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi

Son dakika gündem: Diyarbakır'da sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi

Son dakika gündem: Diyarbakır'da sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi

Son dakika gündem: Diyarbakır'da sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi

AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Diyarbakır, Patlama, Güncel, Haberler

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