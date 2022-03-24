Son dakika gündem: Diyarbakır'da sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu güzergahında bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.